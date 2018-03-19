У Канаді хочуть знизити виборчий вік до 16 років

Голова Центральної виборчої комісії Канади Стефан Перолт вважає за необхідне знизити виборчий вік у країні. Про це повідомляє CBC News.

На думку Перолта, зниження виборчого віку до 16 років із нинішніх 18 може піти на користь демократії в країні, збільшивши залучення молодих виборців.

«Відомо, що канадці, які починають голосувати рано, продовжуватимуть це робити, а ті, хто не брали участі у перших кількох голосуваннях, більш схильні пропускати й наступні. Тож у тому, аби канадці починали брати участь у виборах раніше, є серйозні переваги», - сказав Перолт.

Він додав, що змінити виборчий вік під силу лише депутатам, але їм «слід розглянути» таку можливість. «У віці 16 років більшість канадців іще перебувають у школі, тож ми можемо легко залучити їх», - наголосив глава ЦВК.

Як повідомлялося, наразі канадці допускаються до участі у виборах у віці 18-ти років, однак багато інших прав, наприклад, водійські, отримують в 16. Провінція Британська Колумбія наразі активно дебатує із приводу зниження виборчого віку, Австрія та Шотландія вже ухвалили подібні рішення.