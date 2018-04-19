На Херсонщині зросла кількість хворих на ВІЛ/СНІД

За інформацією Херсонського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом, за 2017 рік серед мешканців міста, за результатами обстеження, виявлено 215 ВІЛ-інфікованих осіб, у тому числі 24 дитини, 83 хворих на СНІД. Показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію порівняно з 2016 роком зріс на 27,5% і склав 62,1випадку на 100 тисяч населення (по області – 60,1 ). Показник захворюваності на СНІД склав 25,4 випадку на 100 тисяч населення. Про це йдеться у проекті рішення Херсонської міської ради «Про звіт щодо виконання у 2017 році Міської цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки».

Наразі в Херсоні на обліку перебувають 1396 ВІЛ-інфікованих мешканців (426,9 на 100 тисяч населення), що на 12,9% вище від показника минулого року, серед них 74 дитини та 277 хворих на СНІД – кінцеву стадію ВІЛ-інфекції. Крім того, протягом 2017 року виявлено 39 мешканців міста з вперше діагностованою комбінованою інфекцією – ВІЛ/туберкульоз (ТБ). Показник захворюваності на ТБ/ВІЛ склав 11,9 випадку на 100 тисяч населення проти 14,3 за період 2016 року.

Як зазначено у звіті про виконання програми, протягом 2017 року в Херсоні проводилась низка заходів з метою зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед, представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, медичної допомоги, догляду і підтримки людей, які живуть із ВІЛ.

Зокрема, з березня 2017 року в Херсоні розпочато впровадження Єдиної електронної системи епідеміологічного та клінічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції. У пологових стаціонарах міських лікарень проводиться дотестове та післятестове консультування, стовідсоткове дворазове обстеження вагітних на ВІЛ-інфекцію. Забезпечуються безпечні пологи, застосовується безпечне вигодовування новонароджених. Діти першого року життя, народжені ВІЛ-інфікованими матерями, отримують адаптовані молочні суміші. Антиретровірусну терапію, яка містить медичні, економічні та соціальні аспекти, отримують 770 хворих на СНІД мешканців міста (кількість хворих, які отримують зазначену терапію, збільшилася на 23,8% порівняно з минулим роком).

Також у Херсоні продовжена робота у проекті Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) RESPOND, спрямованому на підтримку національних програм зменшення темпів розповсюдження ВІЛ-інфекції серед представників груп найвищого ризику в Україні та їхніх сексуальних партнерів, та у Проекті «Реформа ВІЛ-послуг у дії». Завдяки міжнародній підтримці, херсонці, які живуть з ВІЛ і перебувають у місцях позбавлення волі або які вийшли з них, отримують комплексі профілактичні послуги. Також у рамках цих проектів громадяни з ВІЛ отримують послуги за особистим зверненням.

За даними МОЗ України, станом на 1 листопада 2017 року у закладах охорони здоров’я під медичним наглядом знаходилось 139 394 ВІЛ-інфікованих громадян України (показник 329,6 на 100 тисяч населення), з них 42 666 хворих з діагнозом СНІД (100,9). Найвищі рівні поширеності ВІЛ-інфекції реєструвались у Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Чернігівській областях та м. Києві.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон