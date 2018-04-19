Онищенко показав ЗМІ свою книгу про корупцію Порошенка

Позафракційний народний депутат Олександр Онищенко, який зараз живе в Іспанії, показав виданню "Страна.ua" свою книгу про президента України Петра Порошенка під назвою "Петро П'ятий. Правдива історія про українського диктатора". За його словами, книга містить серію ексклюзивних історій про персональну корупцію Порошенка, передає "Гордон".

Він зазначив, що книгу передусім написано для європейського читача і буде опубліковано чотирма мовами – німецькою, англійською, українською та російською.

"Рідко пишуть книги про правителів держави, коли вони ще при владі. Зазвичай публікують махровий піар, на кшталт "Четвертої республіки" Бориса Ложкіна, про те, який цар хороший. А моя книга про царя справжнього", – сказав Онищенко.

Він також написав у своїй книзі "Петро П'ятий", уривок із якої оприлюднило інтернет-видання "Страна.ua", що колишній міністр екології Микола Злочевський постачає безкоштовний газ на скляний завод партнера президента України Петра Порошенка, народного депутата від БПП Ігоря Кононенка. Він оприлюднив плівки своїх переговорів із людиною, чий голос схожий на голос українського президента. У розмові Онищенко розповідає, що Злочевський викупив газову компанію покійного польського бізнесмена Яна Кульчика і ще одну компанію з гідророзривів.

День презентації книги поки що не відомий.

Нагадаємо, Онищенко фігурує у справі про зловживання під час реалізації газу, видобутого за участю компанії "Укргазвидобування". За даними слідства, державі було завдано збитків на суму приблизно 3 млрд грн. Слідство встановило причетність до незаконної схеми 29 осіб, включно з Онищенком.

За інформацією Генеральної прокуратури, нардеп покинув Україну 2 липня 2016 року.

5 липня того самого року Верховна Рада підтримала подання генпрокурора про притягнення до відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Сам він відмовився бути присутнім на засіданні парламенту, заявивши, що його "підставили і кинули".

У грудні Онищенко розповів в інтерв'ю виданню "Страна", що за дорученням Адміністрації Президента скуповував голоси у Верховній Раді, "торгувався та організовував комерційні голосування" на користь Порошенка. Онищенко також зазначив, що протягом року записував свої розмови з Порошенком і його оточенням на диктофон у наручному годиннику, а наприкінці листопада передав аудіозаписи спецслужбам США.

Президент України стверджував, що нічого не чув про плівки Онищенка.

18 грудня 2017 року Солом'янський районний суд Києва дозволив проводити заочне розслідування у справі Онищенка.

У січні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України звернулися до влади Іспанії й Німеччини із проханням про екстрадицію політика.

Як повідомлялося, наприкінці 2017 року Іспанія розпочала процедуру екстрадиції розшукуваного народного депутата Олександра Онищенка, суд зобов’язав його з’являтися кожного місяця.