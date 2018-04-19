Президентська форма правління - це те, що потрібно Україні на найближчі 15-20 років, - історик

Президентська форма правління - це те, що потрібно Україні на найближчі 15 - 20 років. Будуть нові партії - хай допомагають йому творити нову Україну. Таку думку висловив історик-міжнародник Руслан Гарбар, передає "День".

За його словами, горезвісна "політична воля" в умовах війни має бути сконцентрована в одних руках. Розпорошена між 450 депутатами, вона наближається до нуля.

"Не варто забувати і про те, куди рухається світ. Едвард Лукас ("Економіст", Лондон) якось зауважив: «2014 рік був роком, коли світ, який ми знали, перестав існувати...» На зміну джентльменам у смокінгах і з краватками-метеликами приходять «зелені чоловічки» з автоматами. Старий світ опирається, але об’єктивні чинники роблять демократію досить слабкою перед ними. За нових умов рішення мають прийматись миттєво. А демократія — це процес. Коли в Нігерії сепаратисти здійняли повстання, генерал-президент наступного ж дня оголосив військовий стан. Без дискусій", - зазначив Гарбар.

Історик наголосив, що для нашого політикуму питання про авторитаризм — як червона ганчірка: тоталітаризм, диктатура: "Європа ж, ХХI століття, демократія тощо. Починають згадувати Кучму, Януковича, нинішнього Президента. Але не тих авторитаристів, які збудували процвітаючі держави. До речі, їх не обирав народ. А наших президентів обирав народ, який є єдиним джерелом влади, і, як всі стверджують (особливо перед виборами), він у нас мудрий".

"Чи є гарантія, що мудрий народ не обере наступного Порошенка? То, може, не варто покладатися на народ, якщо думати про зміст, а не про форму, про державу, а не про форму правління? І не зважати, що скаже Марьіванна з Європи. Потрібно лише: 1) напрацювати критерії, яким повинен відповідати президент за нових умов і з новими завданнями; 2) розробити механізм його пошуку та обрання. Всього-на-всього. Маємо негативний досвід — потрібно наробляти позитивний. На мою думку, редакція газети дуже вчасно оголосила 2018 рік "Роком гетьмана Скоропадського"", - зауважив він.

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