Нації творяться перемогами або нещастями, психологічно спільними для всіх членів одного національного колективу.
В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

ВРУ зрівняла розмір разових виплат для українських та іноземних військових

19 квітня, 2018 - 12:44
Фото МОУ

Верховна Рада України зрівняла розмір разових виплат в разі смерті, інвалідності військовослужбовців ЗСУ українців та іноземців. Парламентарі 250 голосами підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект, передає УНН.

Законопроектом передбачено встановлення на однаковому рівні розміру одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності для всіх військовослужбовців Збройних Сил України, зокрема і іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман Пенсійна заявив, що реформа дозволила відкрити нові можливості системного підвищення виплат для військових пенсіонерів та для працівників з великим стажем і незначним рівнем зарплат на момент виходу на пенсію.

Джерело: УНН

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