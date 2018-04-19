ВРУ зрівняла розмір разових виплат для українських та іноземних військових

Верховна Рада України зрівняла розмір разових виплат в разі смерті, інвалідності військовослужбовців ЗСУ українців та іноземців. Парламентарі 250 голосами підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект, передає УНН.

Законопроектом передбачено встановлення на однаковому рівні розміру одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності для всіх військовослужбовців Збройних Сил України, зокрема і іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман Пенсійна заявив, що реформа дозволила відкрити нові можливості системного підвищення виплат для військових пенсіонерів та для працівників з великим стажем і незначним рівнем зарплат на момент виходу на пенсію.