ЄС посилив контроль за криптовалютами

Європейський парламент затвердив пакет нових заходів для боротьби з відмиванням коштів в країнах Євросоюзу, серед яких і посилення контролю за криптовалютами.

Про це повідомляє сайт Європейського парламенту, передає ЄП.

Документ є п'ятим та останнім оновленням Директиви Європейського Союзу щодо боротьби з відмиванням грошей і частково є відповіддю на терористичні напади 2015 та 2016 років у Парижі та Брюсселі, а також на офшорний скандал Panama Papers.

Нові правила надають громадянам право доступу до інформації про бенефіціарних власників фірм, які працюють в ЄС, і допоможуть уникнути корупційного використання компаній, створених для відмивання грошей, приховування багатства та уникнення сплати податків.

Додаткові заходи також дозволять відкрити дані про бенефіціарних власників довірчих фондів і подібних організацій для тих, хто демонструє "законний інтерес". Це дозволить надавати інформацію журналістам-розслідувачам та неурядовим організаціям). Держави-члени також зберігатимуть право надавати ширший доступ до інформації відповідно до їх національного законодавства.

Нові заходи також стосуються ризиків, пов'язаних із передплатними картками та віртуальними валютами. Для того щоб припинити анонімність, пов'язану з криптовалютами, платформи обміну ними та віртуальні гаманці, як і банки, повинні застосовувати контроль клієнта з належною обачливістю, включаючи вимоги до перевірки клієнтів.

Такі платформи та постачальники послуг зберігання криптовалют також повинні бути зареєстровані, так само як компанії, що надають послуги з обміну валют.

Оновлена директива набере чинності через три дні після її публікації в Офіційному журналі ЄС. Державам-членам буде надано 18 місяців, щоб імплементувати нові норми в національне законодавство.