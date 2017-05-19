До Вінниці привезли унікальну колекцію козацької та самурайської зброї

У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї представили майже 80 зразків зброї та перстні-печатки козацької старшини, які належать колекціонеру і меценату Олександру Фельдмани. Експозиція «Шлях воїна: один на двох» поєднала несхожих на перший погляд військових традицій козацтва та самурайства. На думку музейників, це дозволить відвідувачам пізнати і гідно оцінити культурно-історичну спадщину України, а також побачити її у світовому контексті.

«Ми і раніше проводили виставки холодної зброї, яку у фонди музею передали співробітники Служби безпеки України. Але такої великої колекції і таких артефактів – ще ніколи не презентували, – визнає директор Вінницького обласного краєзнавчого музею Катерина Висоцька. – Експозицію надав приватний колекціонер Олександр Фельдман зі свого Feldman Family Museum. Вона складається з безцінних зразків зброї козацької доби – це шаблі, ятагани, ножі, кинджали, вістря списів. Також представлені старшинські символи-відзнаки – перначі, сигнети, датовані XVI – початком XVIII ст. Ці предмети у козацькому житті мали сакральне значення: вони передавалися у спадок і з часом перетворювалися з сімейних реліквій на історичні символи нашої країни. Вражають і самурайські мечі й інша зброя, викувана кращими японськими майстрами. Розглядати «мереживо» можна годинами. Словом, подібної експозиції у Вінниці ще не було. Тому запрошуємо вінничан і гостей міста відвідати виставку. Тим паче, що вхідний квиток коштує символічну плату – 10 гривень».

Під час відкриття експозиції представники школи японських бойових мистецтв продемонстрували глядачам техніку бою самураїв. А на завершення презентації відвідувачів потішили «боєм всліпу» – один із бійців із справжньою катаною показав велич і красу японського бойового мистецтва.

У Вінниці експозицію відкрили з нагоди Міжнародного дня музеїв та року Японії в Україні. Триватиме вона до 1 вересня поточного року.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора