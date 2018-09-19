Держсекретар з оборони Британії відвідав передову на Донбасі

Британська делегація на чолі з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Гевіном Вільямсоном відвідала район проведення операції Об’єднаних сил на сході України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"Державний секретар з питань оборони Великої Британії Гевін Вільямсон побував на передових рубежах оборони, де особисто поспілкувався з бійцями Об’єднаних сил”, - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, Вільямсон зазначив, що найбільше його вразили стійкість та хоробрість українських солдатів, які зіштовхнулися з однією з найбільш агресивних армій світу.

Також делегація з Великої Британії провела зустріч з командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим, який повідомив про обстановку в районі проведення ООС та навів конкретні факти застосування озброєння російського походження проти військових частин на сході України. Наєв поінформував Вілльямсона про заходи, які виконуються Об’єднаними силами для відсічі російської агресії та стабілізації ситуації на території Донецької та Луганської областей.

Крім того, згідно з повідомленням, в ході розмови обговорювалася низка гуманітарних ініціатив командування Об’єднаних сил, що спрямовуються на відновлення критично важливих об’єктів інфраструктури та надання допомоги закладам охорони здоров’я та дітям, які знаходяться у населених пунктах, наближених до лінії зіткнення.

Після відвідання передової командувач ознайомив британських партнерів із роботою одного з КПВВ, де детально поінформував про роботу пунктів пропуску на лінії розмежування, зазначили в Міноборони.

Наприкінці поїздки британський високопосадовець запевнив, що Велика Британія й надалі допомагатиме Україні й всебічно підтримуватиме її.

Нагадаємо, Гевін Вільямсон очолив міністерство оборони Британії у листопаді 2017 року.