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Оксана Забужко, українська письменниця, поетеса, філософиня

МЗС України: Посол Палестини в РФ не робив жодних заяв щодо окупованого Криму

19 вересня, 2018 - 22:13

Посол Палестини в Росії Абдель Хафіз Нофаль заявив ЗМІ, що не робив жодних заяв щодо Кримського півострова. Про це йдеться у повідомленні МЗС України.

"Станом на 18.30 Посол Палестини в Росії Абдель Хафіз Нофаль заявив ЗМІ, що не робив жодних заяв щодо Кримського півострова, і спростував інформацію, розповсюджену сьогодні у мас-медіа про нібито його заяви щодо Кримського півострова", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 вересня до МЗС України був викликаний Посол Палестини в Україні Мохаммед Аль-Ассад. Приводом для такого кроку стали коментарі, поширені у ЗМІ, щодо заяв посла Палестини в РФ Абдель Хафіза Нофаля, які стосуються Автономної Республіки Крим.

Раніше “Известия” поширили заяву посла Держави Палестина в Росії Абделя Хафіза Нофаля, що "палестинське керівництво підтримує Росію в питанні легітимності так званого “референдуму” в Криму".

Джерело: День

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