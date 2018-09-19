Українці зможуть отримувати вищу освіту на роботі, - МОН

Кабінет міністрів України схвалив Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти.

Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає УНН.

"У нас створюється такий міцний, заснований на партнерстві, трикутник взаємодії між закладом освіти, роботодавцем і здобувачами освіти. Дуальна форма навчання освіти передбачатиме здобуття від 20 до 50 кредитів під час навчання не за партою зубрячи теорію, а безпосередньо на робочому місці. Якщо це робітнича спеціальність, то справді може бути 50% навчального часу", - розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

За її словами, результати навчання будуть оцінюватися не тільки закладом освіти, а й роботодавцями, які братимуть участь в цьому дуальному навчанні.

"Роботодавець буде теж брати безпосередню участь у відборі учнів на ці програми. Бо він в ці програми вкладає, значить, він має право на добір учнів", - пояснила вона.

У Концепції також, уточнила Міністр, розписані чітко зобов’язання як закладів освіти, учнів, так і роботодавців.

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