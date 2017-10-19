Лутковська просить Нацраду відреагувати на порушення прав дитини у передачі про 12-річну маму

Уповноважена парламенту з прав людини Валерія Лутковська після виходу в ефір "Інтера" програми "Стосується кожного" про 12-річну дівчинку, яка народила дитину, заявила про порушення прав дитини. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Уповноваженої.

Лутковська звернулась до голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про порушення телеканалом права дитини на повагу до її особистого і сімейного життя, її гідності.

"Зрозуміло, що в нашій національній традиції народження дитини 12-річної особою викликає певний суспільний резонанс. Але при цьому повинен бути дотриманий баланс між інтересами суспільства і правами людини, в даному випадку - дитини. По суті в ефірі 12-річній дитині ставилися питання про те, хто є батьком дитини, скільки раз з чоловіком, який може бути батьком дитини, були сексуальні стосунки, чи було це з застосуванням насильства, був опір з боку дитини і т. д.", - заявила Лутковська.

З точки зору Уповноваженого, такі питання можуть бути поставлені виключно слідчим у ході проведення досудового розслідування, яке здійснюється з урахуванням принципу таємниці слідства, і тільки в ході судового розгляду.

"Оскільки після проведення відповідних аналізів людина, про яку йшлося як про ймовірного батька дитини, своє батьківство заперечував, в ефірі було взято аналіз ДНК ще кількох осіб, які вказує на те, що 12-річна дитина мала сексуальні стосунки з кількома чоловіками. Такі речі неприпустимі, оскільки інформація, яка була поширена в ефірі, може нанести дитині тільки шкоду", - заявила Лутковська.

Нагадаємо, на телеканалі "Інтер" вийшли дві серії ток-шоу "Стосується кожного" на тему "Мама-дитина" - про 12-річної шестикласницею з Борислава Львівської обл., яка у вересні народила дівчинку. В обох випусках творці ток-шоу переслідували мету встановлення особистості батька. Під час програми дівчинка плакала і перебувала в стресовому стані.