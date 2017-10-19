У Єгипті знайшли частину статуї древньої цариці

При розкопках в Єгипті була виявлена голова статуї цариці Анхнесмеріре.

Статуя була створена приблизно чотири тисячі років тому, повідомляє єгипетське видання Ahram.

Мостафа Вазирі, генеральний секретар єгипетської Вищої ради у справах старовини, сказав, що голова має майже людські пропорції, її висота становить близько 30 см. Вуха прикрашені дерев'яними сережками.

Професор Філіп Колломбер, керівник розкопок від Женевського університету, говорить, що голова була знайдена в порушеному шарі на схід від піраміди цариці поблизу району, де днями знайшли частину обеліска.

"На жаль, бюст знаходиться в досить поганому стані і його доведеться відновлювати, перш ніж ми зможемо показати його публіці", - підкреслив Колломбер.