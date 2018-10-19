Кабмін змінив правила оформлення субсидій

Уряд змінив умови оформлення субсидій при сплаті житлово-комунальних послуг.

Відповідні зміни внесені в в Постанову Кабміну №329, повідомляє прес-служба Міністерства соцполітики.

Субсидію на загальних умовах можуть отримати ті громадяни, в яких є заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску з вини роботодавця.

Право на допомогу від уряду мають ті родини, якщо їхня опалювальна (а не загальна) площа житла не перевищує 120 кв. м для квартири та 200 кв. м для індивідуального будинку.

Допомогу від уряду може призначити Комісія з питань призначення житлових субсидій, якщо член домогосподарства не має доходів, бо перебуває у складних життєвих обставинах через хворобу, або в складі домогосподарства є працездатні алко- чи наркозалежні, онкохворі.

На понаднормову площу, але не більше ніж 30% від норми, мають право громадяни, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника, хто досяг пенсійного віку чи отримує пенсію за вислугою років, а також ті, хто отримує державну соціальну допомогу за інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Зміни також стосуються сплати обов’язкового платежу. Якщо вартість фактично спожитої послуги менша обсягу обов’язкового платежу субсидіант має право сплачувати лише вартість фактично спожитої послуги.

Наприклад, якщо розмір обов’язкового платежу за певну послуг становить 200 грн на місяць, але домогосподарство реально її спожило тільки на 120 грн, сплаті підлягатиме фактичний обсяг споживання, тобто 120 грн.

Утім, без обов’язкової сплати ЄСВ субсидію можуть отримати:

Безробітні в сільській місцевості, райцентрі, селищах міського типу. Комісія з питань призначення житлових субсидій вправі прийняти позитивне для заявника рішення. Безробітні в місті за умови перебування на обліку в центрі зайнятості Громадяни, які працюють за кордоном і сплачують там ЄСВ, що підтверджується документально. Тоді субсидію в Україні домогосподарство, де зареєстрована така особа, має змогу отримати на загальних умовах.

Якщо субсидію на новий рік 2018-2019 роки уже призначено, то її розмір на опалювальний сезон управління соціального захисту населення у жовтні розрахує автоматично, без повторного звернення з документами.