У Берліні помолилися за Сенцова та інших політв'язнів

У Гефсиманській церкві в Берліні у четвер увечері помолилися за українського режисера Олега Сенцова. Раніше перед храмом пройшов пікет, повідомляє Укрінформ.

Активісти групи "Freedom Now - Watch and Pray" разом із берлінськими славистами хотіли "послати сигнал надії у російську колонію Лабитнангі, де Сенцова продовжують утримувати в ув'язненні".

Під час молитви учасники також згадали про інших українців, яких кинули за грати після політизованих судових процесів у Росії, які грунтуються на неправдивих доказах їх "злочинів". Звільнення політв'язнів домагався Олег Сенцов своїм голодуванням, яке тривало 145 днів. Під склепінням храму звучали, зокрема, імена Романа Сущенка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, який також оголосив голодування.

Присутні окремо згадали про сім'ї несправедливо ув'язнених.

Це не перша спільна молитва у Гефсиманській церкві. Цьогоріч таких відбулося вже мінімум три. Ініціатором спершу виступила активістка Фредеріка Фраєр.