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Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

25 воїнів ЗСУ пройдуть реабілітацію у Польщі

19 листопада, 2018 - 15:21

Група українських військових з різних підрозділів ЗСУ протягом кількох тижнів проходитиме курс реабілітації у рекреаційно-реабілітаційному центрі у м. Осек (Республіка Польща). Про це інформує прес-служба Міноборони.

«Завдяки зусиллям українсько-польської громадської програми та благодійного фонду «Добрий Брат» 25 бійців різних підрозділів Сухопутних військ ЗС України та Десантно-штурмових військ, які отримали поранення на сході України, проведуть кілька тижнів у рекреаційно-реабілітаційному центрі у Республіці Польща. За чотири роки існування програми вже понад 200 поранених бійців пройшли там лікування та реабілітацію. У сусідню країну українських бійців почали відправляти групами з 20-30 осіб з 2014 року», - інформує прес-служба.

Реабілітаційний центр «Добрий брат» розташований у польському містечку Осек та спеціалізується на реабілітації пацієнтів з ортопедичними, неврологічними захворюваннями та тих, хто потерпає від дисфункцій опорно-рухового апарату і фантомних болей. Центр за один раз може прийняти групу з 33 осіб.

Джерело: День

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