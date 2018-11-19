День в ООС: Бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ

У районі бойових дій на Донбасі протягом поточної доби станом на 18:00 бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню.

Унаслідок бойових дій двоє українських військовиків зазнали поранень, повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

"Ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил у районах населених пунктів Вільний, Травневе, Степове, Березове, Новотроїцьке та Гнутове. А по оборонних укріпленнях наших військ неподалік Жолобка противник здійснював вогневий вплив ще і з мінометів калібру 82 і 120 мм. Такі самі міномети російські загарбники застосували в районі Чермалика", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що внаслідок бойових дій двох українських військовослужбовців було поранено.

Протягом минулої доби бойовики здійснили 16 обстрілів позицій українських військовиків на Донбасі, тоді обійшлося без жертв і потерпілих у лавах ЗСУ.