У Лондоні Дні українського кіно почались з презентації "Кіборгів"

19 листопада, 2018 - 10:29
У Лондоні Дні українського кіно почались з презентації українського художнього фільму "Кіборги. Герої не вмирають".
Про це повідомило Посольство України у Великій Британії на офіційній сторінці у Facebook.
"У Лондоні відбулася довгоочікувана презентація українського художнього фільму "Кіборги. Герої не вмирають". Ми вдячні авторам за правдивість і неймовірні враження про українських героїв", - йдеться у повідомленні Посольства.
У Посольстві також подякували авторам за "правдивість і неймовірні враження про українських героїв".
Крім того, під час презентації митці закликали звільнити Олега Сенцова та інших українських політв’язнів РФ.
Джерело: День