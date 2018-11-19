У Лондоні Дні українського кіно почались з презентації "Кіборгів"

У Лондоні Дні українського кіно почались з презентації українського художнього фільму "Кіборги. Герої не вмирають".

Про це повідомило Посольство України у Великій Британії на офіційній сторінці у Facebook.

"У Лондоні відбулася довгоочікувана презентація українського художнього фільму "Кіборги. Герої не вмирають". Ми вдячні авторам за правдивість і неймовірні враження про українських героїв", - йдеться у повідомленні Посольства.

У Посольстві також подякували авторам за "правдивість і неймовірні враження про українських героїв".

Крім того, під час презентації митці закликали звільнити Олега Сенцова та інших українських політв’язнів РФ.