У Мексиці розлючений натовп спалив двох чоловіків через фейкову новину

У маленькому мексиканському місті Акатлан ​​(штат Пуебла в центральній Мексиці) через месенджер WhatsApp поширилися чутки про викрадачів дітей. Чутки виявилися фейковий, але розлючений натовп спалив двох чоловіків, перш ніж хтось встиг розібратися.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

В той день в Акатлане поширилися чутки про викрадачів дітей. Місцеві жителі зібралися біля поліцейської дільниці, коли туди доставили двох затриманих. Поліцейські пояснювали присутнім, що двоє - НЕ викрадачі дітей, а дрібні правопорушники. За словами поліцейських, не було доказів, що затримані скоїли якийсь злочин, їх підозрювали тільки в порушенні громадського порядку.

Однак розгнівані городяни, піддавшись стрімко розійшлася вигаданої новини, побили правопорушників, зібрали гроші на покупку бензину на найближчій автозаправній станції, а потім облили цим бензином нещасних.

Обвуглені тіла залишалися на землі ще дві години, поки прокурори штату добиралися до Акатлан, щоб розслідувати причини і обставини злочину.

WhatsApp і "Фейсбук" широко використовуються в Мексиці для споживання новин, відзначається в публікації Бі-бі-сі. Згідно зі звітом Інституту дослідження журналістики Reuters, в 2018 році 63% інтернет-користувачів заявили, що вони стурбовані або дуже стурбовані поширенням фейковий новин.