У В'єтнамі внаслідок зсувів загинули 13 людей

У результаті зсувів в південно-центральному В'єтнамі загинули 13 людей і ще четверо пропали безвісти. Про це повідомляє АР.

«Зсуви грунту, викликані дощами тропічного шторму, призвели до загибелі 13 людей і зникнення ще чотирьох в південно-центральному В'єтнамі», - йдеться в повідомленні.

Зсуви грунту, викликані тропічним штормом Тораджи, зійшли на кілька будинків в курортному місті Нячанг в неділю.

За словами співробітника служби надзвичайних ситуаційв провінції Ханх-Хоа, близько 600 солдатів були мобілізовані для пошуку зниклих, а також евакуації людей з районів підвищеного ризику.