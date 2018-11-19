Україна отримала від США пропозицію щодо передачі 2 фрегатів Oliver Hazard Perry, - ВМС ЗСУ

Командувач ВМС ЗСУ, адмірал, Воронченко підтвердив, що Україна отримала від США пропозицію щодо передачі двох одиниць фрегатів типу Oliver Hazard Perry

Про це він повідомив в ефірі "5 каналу", в інтерв'ю на борту флагмана ВМС України фрегата "Гетьман Сагайдачний".

"Так, дійсно, ми отримали пропозицію щодо передачі двох одиниць фрегату типу Oliver Perry, ті які були виведені зі складу ВМС США в 2013-2015 роках", - сказав Воронченко.

І додав: "Вони нам потрібні, але ж такого типу кораблі потрібні на перспективу. І зараз всі ці пропозиції нами уважно проробляються. Ми прораховуємо безпосередньо, як ми будемо приймати, в якому стані, що для цього потрібно, скільки вони будуть коштувати. Приблизно 25 мільйонів доларів США коштує щорічна експлуатація такого типу фрегата з урахуванням заробітної плати екіпажу, його ремонту. Якщо брати світовий досвід, то сама вартість корабля – це 30% від всього його шляху експлуатації. 60-70% - це утримання, це модернізація та утилізація".