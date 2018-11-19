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Єпископат УПЦ Київського Патріархату запропонує кандидатуру Філарета для обрання Предстоятелем

19 листопада, 2018 - 15:14
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Єпископат УПЦ Київського Патріархату пропонуватиме кандидатуру Патрірха Філарета для обрання Предстоятелем. Якщо ця пропозиція буде оголошена на Соборі, Патріарх Філарет також офіційно повідомить Собор, обґрунтувавши перед ним своє бачення і рішення та очікуючи від нього підтримки своєї позиції.

Про це заявив Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет на сторінці у Facebook.

“Я дякую єпископату за висловлення довіри до мене, так само, як вдячний за потужну підтримку з боку повноти Київського Патріархату і всього суспільства. Зараз у мене є сформоване бачення того, як далі треба діяти, і про нього через наше особисте спілкування знають наші партнери з діалогу, що триває. Запевняю, що в рамках цього діалогу ми дотримувалися і будемо дотримуватися взятих на себе зобов‘язань так само, як і його інші учасники" , - йдеться у повідомленні Філарета.

Він підкреслив, що підставою для відповіді буде виключно розуміння блага Церкви і відповідальність перед Господом.

Обрання Предстоятеля для єдиної помісної Української Православної Церкви відбуватиметься на Соборі, після того, як на ньому буде проголошене і утверджене церковне об‘єднання, зазначив Патріарх.

“Маючи відповідальність як Патріарх Київський і всієї Руси-України, я робив і робитиму все необхідне для того, щоби об‘єднавчий процес був успішно довершений, щоби єдина Помісна УПЦ була утверджена, а потім визнана іншими Помісними Церквами“, - додав Патріарх Філарет.

Він також заявив, що недопустимо, щоби привід змін у Церкві був використаний недоброзичливцями аби підірвати її єдність чи перетворити на знаряддя чужих інтересів, - таке знаряддя, яким є зараз Митрополія Московського Патріархату в Україні.

“Супротивники розуміють історичну важливість того, що відбувається, так само як і чутливість процесу підготовчого діалогу. Тому і роблять все, на що здатні, щоби перешкодити успіху, задіявши різні засоби - гроші, дипломатію, спецслужби, залежні від них ЗМІ, вживаючи напівбрехню і відверту неправду “, - заявив Філарет і закликав українське суспільство, і всіх учасників об‘єднавчого процесу - зберігати мудрість і тверезість.

Джерело: День

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