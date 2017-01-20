Економіка Китаю рекордно сповільнила своє зростання

Зростання економіки Китаю у 2016 року стало рекордно низьким за останні 26 років, склавши у підсумку 6,7 відсотка. Відповідні цифри були оприлюднені владою країни у п'ятницю, 20 січня.

При цьому в останньому кварталі 2016 року зростання валового внутрішнього продукту, згідно з офіційною статистикою, склало 6,8 відсотка.

Утім, попри рекордно низькі протягом останньої чверті століття темпи зростання ВВП, Китаю вдалось досягнути запланованих на 2016 рік темпів зростання на рівні 6,5 - 7 відсотків.

Водночас експерти застерігають, що стабілізація зростання економіки Китаю передусім відбулась завдяки швидкому збільшенню державного боргу, який у 2016 році виріс до 277 відсотків ВВП (порівняно з 254 відсотками у 2015 році).

Аналітики очікують, що через загрозу подальшого уповільнення зростання економіки Пекін продовжить запроваджувати заходи податково-бюджетного стимулювання, пише агентство dpa. Експерти зазначають, що Китай продовжує зволікати з проведенням необхідних реформ, зокрема, вирішенням проблеми величезних держкомпаній і неефективної фінансової системи.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзиньпін виступив за всесвітню заборону ядерної зброї.