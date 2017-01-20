Могеріні нагадала, до чого прив'язані санкції ЄС проти РФ

Країни Європейського союзу збережуть єдину позицію в питанні антиросійських санкцій, сказала верховний представник Європейського союзу у закордонних справах Федеріка Могеріні, виступаючи під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, відеозапис якого опублікована на сайті форуму, пише "112 Україна".

"Рішення Європейського союзу приймаються не у Вашингтоні, а в Брюсселі чи десь в іншому місці, де всі 28 країн зустрічаються. Або 27, у майбутньому. Наші рішення про санкції відносно Росії за анексію Криму або у відповідь на агресію проти України будуть завжди грунтуватися і прив'язані до повної імплементації Мінських домовленостей і не будуть грунтуватися на рішеннях, прийнятих десь ще", – зазначила вона.

За словами Могеріні, Росія постійно чекала, що ЄС не зможе досягти єдності або втратить його. "Я думаю, ми єдині і залишимося єдиними в цьому питанні", – підкреслила вона.

Могеріні додала, що її мета не в продовження санкцій, а у вирішенні конфлікту на Донбасі.