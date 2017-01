Трамп офіційно став 45-м президентом США: коментарі експертів

«Я урочисто присягаю, що чесно виконуватиму обов’язки президента Сполучених Штатів, і буду за можливості зберігати, охороняти і захищати конституцію Сполучених Штатів».

Такими словами рівно о 12:00 годині за місцевим часом Дональд Трамп склав присягу на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні і офіційно став 45-м президентом США. Причому він присягав на двох бібліях: Авраама Лінкольна, яка використовується під час інавгурації президентів, та особистій, яку йому подарувала в дитинстві матір. Ця частина церемонії вважається в Америці символом мирної передачі влади – характерною ознакою демократії, якою так пишаються американці.

Треба зазначити, що 70-річний нью-йоркський мільярдер і зірка телебачення увійде у Білий дім як найнепопулярніший президент в американській історії. Згідно з даними опитуванням Washington Post-ABC News, підтримка Трампа не перевищує 40%. І до того ж майже 60 конгресменів від Демократичної партії бойкотували інавгурацію Трапа у знак протесту проти його расистської, сексистської і розділяючої риторики під час кампанії.

На офіційній церемонії взяли участь президент Барак Обама та перша леді Мішель Обама, а також подружжя Клінтонів – колишній президент Білл Клінтон та суперниця Трампа на виборах від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Окрім того, серед гостей були колишні президенти Джимі Картер і Джордж Буш-молодший із дружиною. Джордж Буш-старший написав лист до Трампа із привітаннями та перепросинами, що не може відвідати інавгурацію через проблеми зі здоров’ям.

Уперше після 1949 року на вимогу Трампа в інавгураційному параді, який розпочнеться через три години після присяги новообраного президента, візьмуть участь військові літаки. На невисокій висоті над учасниками здійснять проліт п’ять груп літаків. А саме по чотири від кожного роду військ. Зокрема від ВПС - F-35, F-16, F-22 і F-15E, ВМС – чотири бойових літаки F/A-18, сухопутних військ – чотири геліокопетри UH-60 Black Hawk, морського корпусу – чотири важких вертольоти V-22 Ospreys, берегової охорони – чотири рятувальних гелікоптери MH-65.

Як повідомляє видання HuffPost, Трамп хотів, щоб у параді брали участь танки, але військові виступили проти цього. Один з чиновників міноборони сказав, що така важка техніка може зашкодити покриттю і нагадав, що Вашингтон побудовано на болоті. Треба тут нагадати, що в ході кампанії Трамп і справді називав Вашингтон «болотом», яке він збирається висушити.

З нагоди урочистостей до столиці мають приїхати від 800 до 900 тис. американців – однак поки що невідомо, будуть вони святкувати чи протестувати. Ті, хто хотів потрапити на церемонію складання присяги, повинні були завчасно замовити квитки – через офіси своїх місцевих представників, сенаторів або онлайн. Платити за це не треба. Коли 8 років тому на пост вступав Барак Обама, до Вашингтона з’їхалося майже 1,8 млн. громадян. Для забезпечення порядку на інавгураційних заходах залучено 28 тис. правоохоронців. І обійшлися ці урочистості державі у 200 млн. доларів. Майже 30 різних груп отримали дозволи на проведення мітингів у п’ятницю та суботу. І найчисельнішим буде Жіночий марш у Вашингтоні, у якому очікується 200 тис. учасників.

ТРАМП ПООБІЦЯВ НЕГАЙНІ ЗМІНИ І … ПЕРЕДАЧУ ВЛАДУ НАРОДОВІ

У своїй інавгураційній промові Трамп перш за все подякував своїм попередникам. Він пообіцяв "відбудувати країну" для всього народу та "разом визначати напрямок розвитку країни та світу на багато років наперед". Окремо він подякував Баракові та Мішель Обамі за допомогу під час перехідного періоду.

Чимало тез промови Трампа повторювали гасла його передвиборчої кампанії: попередні уряди винуваті у тому, що по всій країні закриваються заводи, зростає безробіття, "процвітає кримінал та наркоманія". "Це зупиниться прямо тут і прямо зараз", - обіцяє президент.

"Ми передаємо владу не лише від президента до президента, але від Вашингтона - до людей. Надто довго група людей у столиці насолоджувалася владою за рахунок громадян", - закинув він політичній еліті збагачення на тлі зубожіння американців. "Усе зміниться, починаючи тут і зараз", - підкреслив він. "20 січня увійде в історію, коли народ став керівником Сполучених Штатів", - пообіцяв Трамп.

Він також поскаржився, що США захищали кордони інших країн, проте не боронили свої. Це також закінчиться "тут і зараз", підкреслює Трамп. Відтепер ключовим принципом буде "Америка передусім", каже президент, при ухваленні будь-яких рішень. Він регулярно згадує про "зубожілі" та "бідні" сім'ї. "Я ніколи не підведу вас", - додає Трамп, "Америка знову буде переможцем, величним, як ніколи". У програмі - нові дороги, школи, хайвеї, тунелі, робочі місця, а також нові мрії.

"Ми шукатимемо дружби з іншими націями", - пообіцяв Трамп. Він каже, що не буде нав'язувати інших державам. "Ми сяятимемо як взірець для інших, посилимо старі союзи та створимо нові, а також повністю зітремо з обличчя Землі ісламський тероризм".

«Нас захищатиме Господь», - каже Трамп про важливість патріотизму й солідарності, додаючи, що за єдності США непереможні. "Неважливо, які ми - чорні, коричневі чи білі, в нас тече однаково червона кров патріотів", - порушив він тему протиріч та важливості подолання конфліктів всередині суспільства. Він обіцяє народові, що його більше не ігноруватимуть. Промова завершилась традиційною вже для Трампа фразою: "Зробимо Америку знову величною".

Адріан Кармазин , спеціальний радник з стратегічних комунікацій та розвитку Фундації США-Україна, екс-керівник української служби Голосу Америки.

- Протягом останніх декількох тижнів багато експертів і активістів, які підтримують Україну продовжують як і раніше бути стурбовані небажанням пана Трампа критично ставитись до агресії Росії проти своїх сусідів, внутрішніх порушень прав людини і її втручання у вибори в США. У той же час його кандидатури на пост міністра оборони, державного секретаря і представника при Організації Об'єднаних Націй (в ході їх підтвердження слуханнях в Сенаті) говорили критично про Путіна і і прихильно про Україну, що обнадіює. Але чи буде він слухати їх? Сподіваємося, що вони зможуть переконати його про стратегічну важливість для національних інтересів США підтримки України, ЄС і НАТО, а також громадянського суспільства та демократії в Росії.

Особисто я також стурбований тим, що нова адміністрація буде послаблювати національні правила і політику в галузі охорони навколишнього середовища, а також послабить національні правила і політики з метою сприяння сильної і егалітарної системи освіти і системи охорони здоров'я. Я також сподіваюся, що новий президент буде більш витонченим, зіткнувшись з критичними повідомленянми ЗМІ чи критики з боку політиків і активістів, які не згодні з ним. Крім того, меншини, іммігранти і люди з інакомислення повинні бути захищені і до них мають ставитися з повагою.

«ВИСТУП - ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАМІРУ У ЦЕНТР ПОЛІТИКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ТРАМПА СТАВИТИ НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ ПОНАД УСЕ»

Костянтин ГРИЩЕНКО, екс-міністр закордонних справ України:

- Це продовження передвиборчої риторики і підтвердження того, що є намір центр політики адміністрації Трампа ставити національні інтереси Сполучених Штатів понад усе, як було сказано. Тобто підтвердження дії платформи, з якою він йшов на вибори. Нічого конкретного і змістовного, що позволяє давати оцінку, що саме може бути практичним наповненням цього виступу чи цієї політичної декларації, я не знайшов. А в зовнішній політиці було чітко заявлено, що будь-які переговори і відносини з іншими будуть базуватись, перш за все, на тому, чи це вигідно Сполученим Штатам, так як це розуміє президент Трамп та його команда. І для нашої влади, яка хоче розбудовувати відносини новою адміністрацією, важливо не робити помилок.

«ВИСТУП ТРАМПА МІСЦЯМИ НАГАДУВАВ МАНІФЕСТ ПОПУЛІЗМУ»

Володимир ОГРИЗКО , екс-міністр закордонних справ України:

- Дуже складно коментувати цю промову. У багатьох місцях Трамп нагадував наших політиків-популістів, які розповідали і продовжують розповідати про те, чого зробити а) або не можливо, або б) надзвичайно складно.

Хоча за гаслами і красивими словами тут справді можна було скласти цілий перелік речей, які дуже подобається слухати. Чесно кажучи, я не вражений частиною, яка стосується зовнішньої політики, тому що насправді не прозвучало те, що мало прозвучало для решти світу. Якщо перекласти на просту мову, ми почули, що Америка буде займатись собою, що Америка понад усе і дружитиме з іншими країнами, але домагатиметься своєї правди у світі і що вона має стати прикладом для інших і надихати багатьох. А на геополітичному рівні це означатиме, що на багато країн і насамперед тоталітарних це сприймуть як виклик. Але мені, чесно казати, хотілось би більше почути про ті речі, які є важливим для світу, але вони не були озвучені.

Я думаю, що теза про посилення боротьби з тероризмом є абсолютно правильною, але занадто загально. У цілому, скажу відверто, мені виступ Трампа місцями нагадував маніфест популізму. Але, мабуть, це зараз те, найбільш позитивно сприймається і вітається у багатьох країнах світу. Я не думаю, що такий популістичний крен і заяви про те, що ми передаємо владу народу, може справді додати до того, що є в Америці. А це речі для того, щоб сподобатись. Але його слова про те, що ми залишаємо порожні балачки і починаємо працювати, з іншого боку дає можливість побачити наскільки ці заяви будуть кореспондуватись з конкретними діями.

«ЦЕ БУЛА ОДНА З НАЙБІЛЬШ СПОКІЙНИХ ПРОМОВ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА»

Олександр ЦВЄТКОВ , американіст, профессор, Дипломатична академія МЗС України

Це було хороше дійство. Це була одна з найбільш спокійних промов нового президента. Він не зачіпав ні пресу, ні жінок, ні іммігрантів. У цьому можна бачити надію на прагматичність у діях. Інавгурація відбувалась в урочистій формі і відповідно до традицій. Водночас не без викликів до них. Тут можна відзначити певну хаотичність. Головний посил президента полягав у підтриманні національної єдності. Разом з тим можна відзначити, що команда президента ще не зібрана. Із 660 осіб посадовців, яких має призначати президент і ухвалюються в Сенаті подано лише 29.

Якщо порівняти з першою інавгурацією Барака Обами в 2009 році, коли його промову характеризували як поезію, а через 34 дні в Конгресі у його виступі лунала проза. Відповідно через деякий час тут також можна очікувати більш детальний порядок денний Трампа. Але тим не менше можна сказати, що годинник було включено о 12-ій годині і старт перших ста днів, які можуть показати перші результати.

«У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ ТРАМП СИГНАЛІЗУВАВ ПОВОРОТ УСЕРЕДИНУ»

Адріан КАРАТНИЦЬКИЙ , старший науковий співпробітник Атланитичної Ради США, Myrmidon Group, LLc, Нью-Йорк:

-Це була одна з найкоротших інавгураційних промов у сучасній історії США. Вона свідчить про те, що адміністрація бачить свої основні пріоритети у зміцненні економіки США, зокрема, її інфраструктури, промисловості та робочого середнього класу. У міжнародних відносинах Трамп сигналізував поворот усередину. Відтак буде більше тиску на союзників, щоб вони платити за свою національну оборону, а не покладатися на захист військових США. На мій погляд, переконання, що держави несуть відповідальність за свою власну оборони і безпеку буде в інтересах України. Оскільки Україна різко підвищила свою військову і розширила свої військові витрати на свою оборону.

А віра в розподіл тягаря і самостійність у питаннях оборони відкриває двері для потенційного співробітництва в галузі оборони між Вашингтоном і Києвом.

Тут не було ніяких сигналів потепління відносин з Росією, але скорочення американського залучення може відкрити двері для ще більшого російського авантюризму. Однак такий ізоляціонізм зустрінеться з переважаючим опором у Палаті представників та Сенаті.

Stewart Wood ‏@StewartWood:

"Інавгураційна промова Трампа проголосила нову еру американського протекціонізму через кілька днів після проголошення Терезою Мей нової ери вільної торгівлі"

Ulrich Speck ‏@ulrichspeck:

"У цій промові вражало наступне: наскільки самовпевненим був Трамп. Він не збирається кого-небудь слухати. Лише контр-тиск може зупинити його"

Norman Ornstein ‏@NormOrnstein:

"Кожен президент, за яким я спостерігав, змінювався під час президентства Але не Трамп. На противагу попередникам він змінить президентство"

