Порошенко: Подвиг Героїв Небесної сотні – орієнтир перетворити Україну на процвітаючу європейську державу

Подвиг героїв Небесної сотні – орієнтир перетворити Україну на процвітаючу європейську державу. Про це повідомив президент України Петро Порошенко, передає адміністрація президента.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної сотні наших мужніх співвітчизників, які віддали життя за свободу і незалежність України, за право свого народу стати рівноправним членом співтовариства вільних націй, за демократичні принципи, що гарантують кожній людині повагу до його гідності та можливість вільно жити і розвиватися", – зазначив глава держави.

Порошенко додав: "Доленосні події, які сталися три роки тому в самому серці України, сколихнули весь світ. Перемога Революції гідності зірвала давно виплекані плани Москви щодо упокорення України, поступового перетворення її в подимперскую колонію і подальшу експансію".

На думку президента, саме самовідданість і жертовність "лицарів Майдану" пробудила патріотичний дух українського народу і показала всім, що є цінності, які дорожче навіть власного життя.

"Завдяки героїчному чину цих людей ми живемо вже в іншій державі, повністю усвідомлюємо себе великим, гордим народом. Герої не вмирають! Їх імена назавжди в когорті славних переможців. Вони будуть викарбувані на величному Меморіалі в столиці України. А головне – завжди залишатися в пам'яті народній", – підкреслив Порошенко.

Президент зазначив, що подвиг Небесної сотні – це національна гордість і безапеляційний орієнтир "вирвати Україну з чіпких лап хижого двоголового російського орла і перетворити в процвітаючу європейську державу".

"Ми обов'язково втілимо мрію Героїв в реальність. Ми переможемо! Слава Україні! Слава її Героям", – підсумував Порошенко.

Нагадаємо, у понеділок, 20 лютого, в Україні відзначають День героїв Небесної сотні. У цей день українці вшановують подвиг учасників Революції гідності, а також увічнюють пам'ять героїв Небесної сотні.

"Небесна сотня" — прийняте Україні збірне назва загиблих протестувальників, які мали безпосереднє відношення до ідеї та акції Евромайдана (Революції Гідності) в грудні 2013 — лютому 2014 року.