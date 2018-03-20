Макрон пообіцяв боротися за широке використання французької мови в інституціях ЄС

Англійська мова є надто домінуючою в інституціях ЄС у Брюсселі, особливо зважаючи на те, що Велика Британія незабаром виїде з Європейського Союзу. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

"Ситуація зараз досить парадоксальна: англійська, напевно, ніколи не була настільки поширеною в Брюсселі і в той же час ми говоримо про Brexit", - сказав Макрон, пообіцявши боротися за широке використання французької мови в інституціях ЄС.

Французька мова довго панувала в штаб-квартирі ЄС у Брюсселі, але англійська стала найпоширенішою в європейських установах, особливо після того, як у 2004 році до блоку приєдналися східноєвропейські члени.

"Це панування не є неминучим. Нам потрібно встановити деякі правила і зробити французьку мовою, з якою у вас є доступ до низки можливостей", - сказав Макрон.

Макрон, який, на відміну від більшості колишніх французьких лідерів, часто виступає англійською мовою за кордоном, заявляє, що це не рух проти використання англійської мови, а один із кроків до заохочення багатомовності.