Міністр юстиції Норвегії пішла у відставку через скандальний пост

Міністр юстиції Норвегії Сілві Лістхауг пішла у відставку після скандалу з публікацією посту в Facebook, в якому вона звинуватила опозиційну Лейбористську партію в захисті прав терористів, передає "РБК-Україна" із посиланням на місцеве видання Aftenposten.

Повідомляється, що норвезький парламент сьогодні планував розглянути пропозицію щодо вотуму недовіри Лістхауг у зв'язку з публікацією зазначеного посту. Не дочекавшись результатів, вона назвала реакцію опозиції "полюванням на відьом" та пішла у відставку.

Зазначимо, Лістхауг перебувала на посаді міністра юстиції 63 дні. Опозиційні сили вимагали її відставки після посту в Facebook, в якому вона розмістила фото бойовиків аль-Шабааб і звинуватила опозиційну Лейбористську партію в захисті прав терористів. До цього лейбористи заблокували позбавлення громадянства підозрюваних у тероризмі без судового розгляду.

Нагадаємо, раніше керівник норвезької військової розвідувальної служби Мортен Хага Лунде заявив, що РФ відпрацьовував удари по Норвегії.