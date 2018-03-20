Суд залишив Рубана під вартою

Апеляційний суд Києва відхилив апеляційну скаргу захисту керівника організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана на його арешт та залишив у силі запобіжний захід щодо нього у вигляді взяття під варту без права внесення застави. Про це повідомляє "Укрінформ".

"Подану адвокатом апеляційну скаргу залишити без задоволення", - повідомив суддя Апеляційного суду Віктор Глиняний.

Також без задоволення залишилося клопотання народного депутата Надії Савченко.

У ході судового засідання сторона захисту Рубана назвала висунуту Рубану підозру необгрунтованою та заявила про те, що немає ризиків для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Адвокат Віталій Погосян зазначив, що для його підзахисного достатньо обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Водночас, він нагадав колегії суддів про наявність клопотання від народного депутата Надії Савченко про взяття на поруки керівника організації "Офіцерський корпус".

Прокурори висловили заперечення проти апеляційної скарги, назвавши її необгрунтованою, просили залишити в силі рішення Шевченківського райсуду. Стосовно клопотання Савченко про взяття на поруки, то сторона обвинувачення заявила, що нардеп сама фігурує у справі Рубана і тому не є людиною, яка заслуговує на довіру.

Нагадаємо, Рубан був затриманий уранці 8 березня під час перетину лінії розмежування на Донбасі в контрольному пункті в'їзду та виїзду "Майорськ" під час спроби ввезти з тимчасово окупованої території арсенал зброї, схований серед меблів. Суддя Шевченківського райсуду 9 березня під час засідання з обрання запобіжного заходу Рубану повідомив, що його підозрюють, зокрема у підготовці замаху на президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка й секретаря РНБО Олександра Турчинова. Суд 9 березня обрав Рубану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 2 місяці без права внесення застави.