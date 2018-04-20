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Хокеїсти юніорської збірної України виграли домашній чемпіонат світу

20 квітня, 2018 - 22:36
Фото: 24tv.ua

Хокеїсти юніорської збірної України (гравці до 18-ти років) підвищилися у класі і наступного року виступатимуть у групі А першого дивізіону чемпіонату світу.

"Синьо-жовті" посіли перше місце у дивізіоні 1В світової першості-2018, яка проходила на льодовому майданчику київського Палацу спорту, повідомляє Укрінформ.

У заключному матчі турніру збірна України з рахунком 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) розгромила команду Румунії, яка у підсумку опустилася до дивізіону 2А.

Шайби у переможців закинули: Кирило Ланін (10-та хвилина), Олександр Пересунько (12), Олексій Сиротенко (30), Артем Матейченко (35), Дмитро Даниленко (43) та Фелікс Морозов (56).

В інших іграх п'ятого туру Японія в овертаймі переграла Італію - 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0), а австрійці взяли гору над угорцями - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

У попередніх зустрічах підопічні Олега Ігнатьєва поступилися Японії (0:1) та перемогли Австрію (5:3), Угорщину (4:3) та Італію (3:1).

Підсумкове турнірне становище: Україна - 12 очок, Австрія - 12, Японія - 10, Угорщина - 7, Італія - 4, Румунія - 0.

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