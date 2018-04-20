Порошенко вніс до ВР проект про удосконалення закону про громадянство

Президент України Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект №8297 "Про внесення змін до закону "Про громадянство України" щодо удосконалення окремих положень". Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради України.

Зазначається, що документ передано на розгляд керівництву. Сам проект визначено президентом як невідкладний.

Наразі текст документу на сайті ВРУ відсутній.

Нагадаємо, раніше Порошенко вніс до ВР проект закону №8156 "Про внесення змін до закону України "Про громадянство". Представник голови держави у ВР Ірина Луценко повідомляла, що до закону "Про громадянство" планується внести уточнення щодо причин позбавлення українського громадянства. За словами Луценко, громадянином України не може стати людина, яка вчинила злочини на території України або скоїла тяжкі злочини проти українських громадян. Так, після ухвалення змін до закону зможуть позбавляти українського громадянства за порушення процедур подачі документів для його отримання.