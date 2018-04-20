У США демократи подали позов проти змови Трампа, РФ та WikiLeaks

Незважаючи на незавершене розслідування офісу спецпрокурора Роберта Мюллера й триваюче слідство у Сенаті, демократи США продовжують вважати, що оточення Трампа перебувало у змові з урядом РФ, та подали багатомільйонний судовий позов.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

"Національний комітет Демократичної партії у п'ятницю подав мультимільйонний позов проти російського уряду, кампанії Трампа та організації WikiLeaks, звинувативши їх у далекосяжній змові з метою зриву кампанії 2016 року та перемоги на виборах Дональда Трампа", - зазначає видання.

Позов до федерального окружного суду в Манхеттені стверджує, що офіційні представники кампанії Трампа увійшли у змову з російським урядом та його військовою розвідкою, щоб зашкодити кандидату в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Крім того, вони допомогли Трампу шляхом хакерського зламу комп'ютерів Демократичної партії та поширення викрадених матеріалів.

"Під час президентської кампанії 2016 року Росія розпочала всеохоплюючу атаку на нашу демократію та знайшла гарного й активного партнера в особі кампанії Дональда Трампа", - заявив у цьому зв'язку голова Національного комітету Демократичної партії Том Перес.

За його словами, "це стало безпрецедентною зрадою", оскільки кампанія кандидата в президенти США діяла заодно з ворожою іноземною державою "з метою зміцнення власних шансів дістати президентство".

Тим часом, в Сенаті США, а також у офісі спеціального прокурора Роберта Мюллера тривають паралельні розслідування можливої змови кампанії Трампа з росіянами. Минулого місяця республіканці в Палаті представників поспішили згорнути розслідування, заявивши, що не знайшли жодних доказів такої змови. В Росії також заперечують ці звинувачення з американської сторони.