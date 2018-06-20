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Гопко: Останні кадрові призначення Порошенка - зрада цінностей Майдану

20 червня, 2018 - 14:58
Фото Артема СЛІПАЧУКА, "День"

Керівник Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко висловила розчарування у зв'язку з призначенням екс-голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за квотою президента.

Про це Гопко сказала з трибуни Верховної Ради на пленарному засіданні в середу і поширила цю заяву на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"Учора ввечері, коли ми побачили указ президента про призначення аудитором НАБУ пана Жебрівського - це викликало дивне розчарування. Як після Майдану, Революції гідності. Відповідно до тих вимог, які є, аудитор НАБУ повинен мати міжнародний досвід. Ми побачили, як "любих друзів" призначають на таку відповідальну посаду", - сказала Г.Гопко з трибуни Верховної Ради на пленарному засіданні в середу.

Як повідомлялося, 19 червня президент України Петро Порошенко підписав указ про визначення П.Жебрівського до складу комісії із зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності НАБУ.

Вона також висловила обурення у зв'язку з рішенням президента України Петра Порошенка призначити послом України у Вірменії Петра Литвина та згадали його діяльність під час АТО.

"Сьогодні вранці ми побачили кадрове призначення. Одним із наших послів у Вірменії став Петро Литвин, який втік з Іловайська", - сказала Г.Гопко.

Вона нагадала, що під час розгляду проекту нової редакції закону про дипломатичну службу комітет із закордонних справ боровся за те, щоб кандидати на посади послів проходили попередні консультації в профільному комітеті з тим, щоб відсіяти непрофесіоналів.

"Водночас ми бачимо, як президент призначає своїх", - наголосила голова комітету.

Зазначимо, що П.Литвин із травня 2012 року був командиром 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України. Під час проведення АТО - командувач військ сектору "Д". П.Литвина звинувачували в тому, що в серпні 2014 року він залишив бійців поблизу Іловайська. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради не знайшла підтвердження цієї інформації.

Нагадаємо, сьогодні Президент Петро Порошенко призначив послів України у Вірменії та Перу.

 

Джерело: День

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