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Світоліна пройшла до чвертьфіналу турніру серії WTA Premier у Бірмінгемі

20 червня, 2018 - 19:53
Фото tennisua.org

Українка Еліна Світоліна продовжила переможну ходу в рамках трав'яного турніру серії WTA Premier "Nature Valley Classic" у Бірмінгемі. У першому сеті зустрічі 1/8 фіналу з француженкою Алізе Корне (41 ракетка світу) наша тенісистка реалізувала 1 із 4 брейкпойнтів та не програла жодного гейму на власній подачі – 6:4, передає УНН.

Хід наступної партії також був під контролем Світоліної, яка з 2-ма брейками довела рахунок до 6:2.

Зауважимо, що в чвертьфіналі Світоліна зустрінеться із переможницею поєдинку між 45-ю ракеткою світу хорваткою Петрою Мартіч та 30 номером WTA румункою Міхаелою Бузарнеску.

Нагадаємо, перший номер жіночого тенісу України Еліна Світоліна провела перший поєдинок основної сітки турніру WTA Premier у Бірмінгемі (Велика Британія).

Як повідомляося раніше, на цьому ж турнірі українська тенісистка Катерина Бондаренко вийшла до другого раунду кваліфікації

Джерело: УНН

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