Кількість призовників на строкову військову службу цієї осені складе 10640 осіб

Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 20 вересня, затвердив чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу у жовтні-листопаді поточного року, в 10 тис. 460 осіб.

Також уряд виділив для цього 34,4 млн грн.

Згідно з текстом проекту, Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Госспецтрансслужбе доручено перерахувати до 3 жовтня кошти на рахунки обласних, Київського горвоенкоматов, а МВС і Госспецтрансслужбе - перерахувати кошти Міноборони за перевезення та харчування громадян України, призваних на строкову службу в Нацгвардію і Госспецтрансслужбу, в сумі 1,45 млн грн. та 248 тис. грн, відповідно.

Нагадаємо, Нафтогаз подав до трибуналу в Гаазі заяву на РФ про відшкодування $5 млрд за активи в окупованому Криму.