Львівські школярі записали відеозвернення на підтримку Балуха

Львівські школярі записали відеозвернення на підтримку засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха, який голодує 186 днів.

Відео поширив заступник глави Меджлісу, колишній політичний в'язень Ахтем Чийгоз на своїй сторінці у Facebook.

«Володимире, ми пишаємося Вашою стійкістю і мужністю. Ви є взірцем патріотизму. Як казав Тарас Шевченко: «Борітеся – поборете», – кажуть школярі, звертаючись до активіста.

У записі відео взяли участь шестеро школярів старших класів зі Львова.

Нагадаємо, Володимир Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року на знак протесту проти переслідування. Суд в анексованому Криму засудив активіста до п’яти років позбавлення волі за сукупністю двох справ проти нього: за звинуваченням у зберіганні боєприпасів і побитті начальника ІТТ. Балух і його захист звинувачення відкидають.

Правозахисники наголошують, що причиною переслідування Балуха в анексованому Росією Криму стала його проукраїнська позиція.

Зазначимо, 20 вересня — 130-й день голодування Сенцова. У світі не змовкають заклики звільнити «бранців Кремля».

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