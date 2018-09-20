Завтра, напередодні всесвітнього Дня без авто, 21 вересня у Києві відбудеться рекордний флешмоб “Велосипедом на роботу” Асоціації велосипедистів Києва.

Про це повідомила координаторка флешмобу Анна Сенько, передає Рубрика.

«21 вересня, вже цієї п’ятниці, ми чекаємо абсолютно всіх бажаючих: кияни, гості міста, поодинці, друзями, колегами, діти, дорослі, діти у кріселках з дорослими. Не має жодних обмежень ні за статтю, ні за віком. Навіть відсутність власного велосипеду вже не проблема, разом з нашим генеральним спонсором до 20.09 15:00 ми розігруємо 20 місячних абонементів на міський прокат (шукайте подробиці на сторінці АВК у Facebook)», – розповіла вона.

Для тих, хто не виграє у конкурсі буде працювати велопрокат.

«Якщо ви не виграєте, то просто скористайтеся прокатом, це дуже зручно! Нашою метою є заохотити мешканців користуватись велосипедом як транспортом для щоденних поїздок на роботу, навчання чи у справах. Ми впевнені, що такі зустрічі надихають обирати велосипед замість авто або маршруток, адже це не тільки здорОво, економічно, екологічно, а й весело! А поїздка на роботу велосипедом, окрім того, що є безпечною, зручною та комфортною, бадьорить краще за будь-яку каву», – підкреслили вона.

А ще цьогоріч велофлешмоб буде рекордним, а ведучим на ньому буде відомий щоу-мен.

«Ще минулого року флешмоб “Велосипедом на роботу” збирав 200-300 учасників. Вже цієї весни нас було 400! А 21 вересня ми чекаємо на 500 гостей. Для круасанів вже замішують тісто, запашна кава обрана, офіціанти прасують фартушки, діджей настроює велопульт, погода обіцяє бути велосипедною! До зустрічі у п’ятницю.

До речі, ведучим флешмобу “Велосипедом на роботу” буде Тимур Мірошниченко, так-так, саме той що проводив Євробачення у Києві 2017 року», – поділилася з Рубрикою Анна.

Стартує флешмоб “Велосипедом на роботу” у п’ятницю 21 вересня о 8 ранку, на Майдані Незалежності біля Архангела Михаїла.