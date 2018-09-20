Вітчизна — це не хтось і десь, Я — теж Вітчизна.
Іван Світличний, український літературознавець, мовознавець, літературний критик, поет, перекладач, діяч українського руху опору 1960—1970-их років, репресований

ЄC погрожує Facebook і Twitter санкціями

20 вересня, 2018 - 18:55
Фото з відкритих джерел

Компаніям Facebook і Twitter загрожуватимуть санкції ЄС, якщо вони не будуть дотримуватися європейських правил захисту персональних даних користувачів.

Про це заявила єврокомісар з питань юстиції Вера Юрова, повідомляє Reuters.

"Якщо ми не побачимо прогресу, будуть вжиті санкції. Це цілком очевидно. Ми не можемо вести переговори завжди, ми маємо побачити результати", - наголосила вона.

За заявами представників Facebook, компанія оновила умови угоди для користувачів соцмережі у травні. Однак Євросоюз незадоволений пунктом у призначеній для користувача угоді Facebook, згідно з яким компанія залишає за собою право використання інформації користувачів навіть після її видалення.

Водночас єврокомісар зазначила, що платформа оренди житла AirBnB дотримується висунутих вимог.

Більше новин

Туск: План Британії щодо Brexit не спрацює
У ЄП обговорять затримання Росією 120 суден ЄС
У Британії консерватори планують запропонувати Мей піти у відставку
Уряд Угорщини розпочав кампанію проти резолюції Європарламенту
У Європарламенті розказали, як покращити відносини Туреччини з ЄС
Асоціація з ЄС: станом на перше півріччя 2018 року Україна виконала 41% зобов’язань

Новини партнерів

Loading...