ЄC погрожує Facebook і Twitter санкціями

Компаніям Facebook і Twitter загрожуватимуть санкції ЄС, якщо вони не будуть дотримуватися європейських правил захисту персональних даних користувачів.

Про це заявила єврокомісар з питань юстиції Вера Юрова, повідомляє Reuters.

"Якщо ми не побачимо прогресу, будуть вжиті санкції. Це цілком очевидно. Ми не можемо вести переговори завжди, ми маємо побачити результати", - наголосила вона.

За заявами представників Facebook, компанія оновила умови угоди для користувачів соцмережі у травні. Однак Євросоюз незадоволений пунктом у призначеній для користувача угоді Facebook, згідно з яким компанія залишає за собою право використання інформації користувачів навіть після її видалення.

Водночас єврокомісар зазначила, що платформа оренди житла AirBnB дотримується висунутих вимог.