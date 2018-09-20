За добу ООС окупанти 24 рази відкривали вогонь, один військовий поранений

Упродовж минулої доби, 19 вересня, окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник 4 рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС на офіційній сторінці у Facebook.

"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Луганське, Світлодарськ, Піски, Невельське, Мар'їнка, Новомихайлівка, Березове, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине", - ідеться в повідомленні.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, вдень з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Кримське, Лебединське та Водяне. Опорний пункт наших військ біля Кримського противник також обстріляв уже ввечері з міномету 120-го калібру. Крім того, під вогонь протитанкового ракетного комплексу потрапила позиція Об'єднаних сил неподалік Луганського.

В ході бойового зіткнення один військовослужбовець Об'єднаних сил був поранений.

За даними розвідки, одного бойовика російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби противник двічі із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Кримське та Чермалик. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.