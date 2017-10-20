Стартап Relativity Space виготовлятиме на 3D-принтері вантажні ракети

Масивні 3D-принтери для виробництва вантажних ракет планують використовувати фахівці з Relativity Space. Засновники компанії, два американських аерокосмічних інженери, збираються таким чином здешевити виробництво ракет в 10 разів, пише TechCrunch.

Творці Relativity Space - це колишній фахівець компанії Blue Origin Тім Елліс і Джордан Нун, який раніше працював в SpaceX. Вони вважають, що створення ракети за допомогою 3D-друку в перспективі "неминуче" і хотіли б бути одними з перших в даній сфері, передає Укрінформ.

Строго кажучи, Relativity Space не вигадували ідеї друку компонентів ракети на 3D-принтері: ця технологія доступна і зараз, але процес йде повільно і коштує набагато дорожче, ніж інші технології. Але стартап пішов шляхом створення своїх власних 3D-принтерів з нуля. Такі принтери будуть досягати шести метрів у висоту і зможуть створювати паливні баки ракети протягом декількох днів.

Таким чином, в разі успіху, стартап зможе надрукувати свою ракету всього за місяць. Для порівняння: людям для створення подібного апарату зараз потрібно в кілька разів більше часу.

До 2021 року Relativity Space має намір налагодити випуск тридцятиметрових ракет з вартістю запуску в районі $10 мільйонів. Це приблизно в десять разів менше, ніж витрачається не будівництво ракети зараз.