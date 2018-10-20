На Вінниччині розпочався гончарний пленер, який покликаний відродити барську кераміку

У рамках Міжнародного фестивалю-ярмарку «APPLE BAR», який на цих вихідних триватиме у невеличкому містечку Бар, відкрився науково-практичний семінар та пленер з відродження барської кераміки. Участь у ньому беруть народні майстри та науковці з кількох гуманітарних вишів, а також музеїв гончарства. Вони дослідуватимуть барську кераміку та створюватимуть вироби у стилі барських гончарів XVІI-XIХ століття. Саме тоді народні майстри виробили унікальний стиль, особливістю якого є оформлення виробів, – біле тло з обов’язковим художнім елементом – зозулею на калині.

«У стародавньому Барі гончарним промислом займалася третина населення. Барська кераміка прирівнювалася за художньою значимістю до бубнівської та крищинецької. Якість барських глин не дозволяла виготовляти вогнетривкий посуд, тому майстри створювали здебільшого столові та декоративні вироби: миски, полумиски, тарілки, макітри, глечики, навіть іграшки, – розповідає спеціаліст соціально-гуманітарного відділу з питань культури Барської міської ради Роман Григор’єв. – Але у ХХ столітті під час голодоморів, війн та репресій ці традиція та техніка були втрачені. Сьогодні у Барі не працює жоден гончар. Але є народні майстри, які готові відродити давнє ремесло, відпрацювати техніки, описати і дослідити орнаменти. Серед них вінницькі гончарі Вікторія Ніколаєва, Людмила Філінська, Михайло Діденко, мистецтвознавець Володимир Титаренко, викладач і журналіст Тетяна Січко, громадський активіст Ігор Козак та багато інших».

Під час семінару мистецтвознавці, музейники та гончарі обговорюватимуть питання відродження унікальної барської кераміки, а також відтворюватимуть на практиці її особливості, виготовляючи вироби у цій особливій стилістиці. Виготовлені під час пленеру вироби представлять завтра, у неділю, на виставці під час фестивалю «APPLE BAR», гості якого зможуть не лише помилуватися експозицією, але й взяти участь у майстер-класах з гончарства.

Науково-практичний семінар і пленер гончарів відбувається у рамках проекту «Відродження традицій Барської кераміки», який реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина, фото надано автором