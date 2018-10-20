Угорщина вдвічі збільшить допомогу закарпатським угорцям у 2019 році

Угорський уряд вирішив вдвічі збільшити допомогу закарпатським угорцям у 2019 році.

Йдеться про кошти, які уряд виділить на освіту, охорону здоров’я, медіа, соціальну та культурну сферу, повідомляє Громадське.

На соціальний пакет для закарпатських угорців уряд виділить 3 мільярди форинтів (близько 300 мільйонів гривень) — це вдвічі більше, ніж планувалося, заявив представник угорського уряду Арпад Янош Потапі.

За його словами, що ці кошти допоможуть 23-24 тисячам людей, залучених у вищезазначених сферах, у вигляді доплат до річного заробітку. Так, наприклад, обсяг щорічних субсидій для угорських вчителів Закарпаття зросте з 270 до 500 тисяч форинтів, стверджує урядовець.

Потапі зазначив, що збільшення підтримки було необхідним з огляду на нинішню «напружену дипломатичну ситуацію та нестабільність української економіки».

Він нагадав, що уряд Угорщини запропонував соціальний пакет допомоги для Закарпаття у 2015 році у зв’язку з «економічним та соціальним становищем України» та війною на сході.