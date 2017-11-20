Демократична партія ФРН вийшла з переговорів із блоком Меркель

Переговори про створення нової урядової коаліції в Німеччині перервані. Як заявив у неділю, 19 листопада, Крістіан Лінднер , очолювана ним Вільна демократична партія (ВДП) покинула переговори, в яких також брали участь партії ХДС, ХСС і Зелені.

"Ми не можемо нести відповідальність за дух, яким наповнені документи коаліційних переговорів", - заявило керівництво партії в мікроблозі Twitter. "Ми були б змушені відмовитися від наших основних принципів і від всього, до чого ми прагнули довгі роки. Ми не будемо підводити наших виборців, підтримуючи політичний курс, в який ми не віримо", - йдеться далі в повідомленні, передає Deutsche Welle.

Лінднер пояснив зрив консультацій "відсутністю довіри" між партнерами. За його словами, сторонам не вдалося знайти спільний підхід до модернізації країни. "Краще не керувати країною, ніж керувати неправильно", - додав політик. "Сьогодні, після тижнів переговорів, ми маємо перед собою список безлічі протиріч, відкритих питань та конфліктів цілей", - зауважив Лінднер.

За словами політика, протиріччя між ВДП з одного боку і союзу ХДС-ХСС з іншого виявилися непереборними. Під час консультацій в неділю були зроблені кроки в зворотну сторону, оскільки були поставлені під сумнів раніше досягнуті компромісні рішення, сказав Лінднер.

Представники Зелених розкритикували відмову лібералів від продовження переговорів. Представник партії Райнгард Бютікофер (Reinhard Bütikofer) написав на своїй сторінці в Twitter, говорячи про Лінднера: "Він вибрав вид популістської агітації замість державної політичної відповідальності".

Критично про дії Лінднера відгукнулася і заступниця генерального секретаря ХДС Юлія Клекнер (Julia Klöckner). Те, як ліберальний політик виступив із заявою, вона назвала в Twitter "добре підготовленою спонтанністю". На думку Клекнер, порядно було б, якщо всі чотири керівника партій, які брали участь в переговорах, спільно зробили заяву для преси про їхнє припинення.

Переговори зі створення коаліції, попередньо названої "Ямайкою", тривали близько чотирьох тижнів.