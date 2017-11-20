Порошенко вніс на розгляд Ради невідкладний законопроект про дипломатичну службу

Президент Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради України як невідкладний проект закону “Про дипломатичну службу”. Про це повідомляє прес-служба АП.

Законопроект розробили з метою реформування дипломатичної служби, приведення її до сучасних європейських і світових стандартів, підвищення престижності дипслужби та залучення нового кадрового потенціалу, а також задля уніфікації із положеннями Закону України “Про державну службу”.

"Основним завданням проекту є встановлення нових правових та організаційних засад функціонування дипломатичної служби як державної служби особливого характеру, яка полягає в професійній діяльності посадових осіб дипломатичної служби, пов’язаній із реалізацією зовнішньої політики України, захистом її національних інтересів у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном",- йдеться у повідомленні.

Законопроект визначає правовий статус таких осіб, особливості діяльності органів дипломатичної служби, порядок вступу на дипслужбу, її проходження та припинення, закріплює ротацію як обов’язкову умову проходження дипломатичної служби, а також унормовує питання оплати праці, соціальні гарантії працівників.