Бойка та Льовочкіна виключили зі складу фракції "Опоблоку"

Членів політичної партії "Опозиційний блок" Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна виключили зі складу фракції "Опоблоку" у Верховній Раді.

Про це заявив у вівторок співголова фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул із трибуни парламенту, повідомляє Укрінформ.

"Хочу проінформувати, що півгодини тому закінчилось засідання фракції "Опозиційний блок", на якому з лав фракції було виключено Бойка Юрія Анатолійовича та Льовочкіна Сергія Володимировича", - сказав Вілкул.

Причин такого рішення фракції він не пояснив.

Зазначимо, що Бойко був співголовою фракції, а Льовочкін - заступником голови фракції.

Як повідомлялося, 9 листопада співголова партії "Опозиційний блок" Юрій Бойко і лідер партії "За життя!" Вадим Рабінович підписали угоду про створення частиною партії "Опозиційний блок" і партією "За життя!" політсили "Опозиційна платформа - За життя" і домовилися про висунення єдиних кандидатів на всіх загальнонаціональних виборах у 2019 році.

Пізніше народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський заявив, що політична партія "Опозиційний блок" не уповноважувала Бойка підписувати документи про створення "Опозиційної платформи - За життя".

17 листопада стало відомо, що Бойко став єдиним кандидатом в президенти від "Опозиційної платформи - За життя".