На Вінниччині за минулий рік населення зменшилося майже на 15 тисяч

Загальна чисельність постійного населення Вінницької області станом на 1 січня 2018 року складала 1 мільйон 568 тисяч осіб, з них у місті мешкало – понад 797 тисяч (50,8 %), на селі – 771 тисяча (49,2 %). За 2017 рік чисельність постійного населення регіону зменшилася на 14,5 тисяч жителів. А за січень-серпень поточного року кількість вінничан скоротилася ще на 9479 осіб. Головна причина зменшення чисельності населення – природне скорочення і низький показник народжуваності.

«За дев’ять місяців поточного року за рахунок природного скорочення населення області скоротилося на 7505 осіб, а через міграційні процеси – 1974 особи. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем-серпнем 2017 року, збільшився на 844 особи. Народжуваність відповідно знижується. Торік в області народилося 14142 немовляти, що на 1174 дитини менше, ніж у 2016 році, – коментує перший заступник начальника Головне управління статистики у Вінницькій області Світлана Рибалко. – Нині на Вінниччині проживає більше жінок (53,7 %), ніж чоловіків (46,3 %). Але це співвідношення змінюється в залежності від віку населення. Так, у новонароджених завжди переважає частка чоловічої статі (51,6 % хлопчиків проти 48,4 % дівчаток), а потім відсоток осіб жіночої статі поступово зростає, а чоловічої зменшується. Починаючи з віку 34 років в структурі населення області переважають жінки. Найбільше перевищення жіночої статі над чоловічою у віковій групі понад 80 років, де кількість жінок перевищує кількість чоловіків у 2,9 рази».

Відповідно до статичних даних, з 1991 по 2014 роки населення Вінниччини скоротилося на 300 тисяч осіб. Левова частка з них мешкали у сільській місцевості.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина