Президентом Парламентської асамблеї НАТО стала британка Маделин Мун

У понеділок, 19 листопада, Парламентська асамблея НАТО обрала своїм новим президентом члена британського парламенту Маделин Мун. Про це повідомляє прес-служба Асамблеї.

У своїй промові на засіданні, що проходило у Канаді, Мун підкреслила важливість виконання союзниками НАТО своїх зобов'язань щодо витрат на оборону і зазначила, що організація знаходиться в періоді змін.

"Ми всі знаємо, що ми живемо в період великих змін, і я вважаю це часом змін для Асамблеї. Це не час для бізнесу, як зазвичай", - сказала вона.

Мун зазначила, що всі учасники асамблеї "повинні працювати разом в унісон і з загальним відчуттям спільної мети, розвивати нові способи співпраці, які дозволяють цій асамблеї продовжувати рости і робити свій голос почутим".

Як наголошується в повідомленні, Мун працює в ПА НАТО з 2009 року. Вона змінила на цій посаді Расу Юкневічене з Литви. Новий президент ПА НАТО буде керувати протягом двох років.

Як повідомила голова постійної делегації України в ПА НАТО Ірина Фріз, у своїй промові Мун зазначила, що продовжить діяльність свого попередника "по зміцненню єдності Асамблеї, з розвитку солідарності всіх націй в захисті демократії, підтримки оборони і безпеки, яку іноді сприймають поверхнево".

"Слід нагадати, що її доповідь про ССО була прийнята Комітетом з питань безпеки і оборони одноголосно. Вона також підкреслила, що її візити будуть супроводжуватися активним спілкуванням з молоддю, яка повинна розуміти сучасні виклики та загрози", - написала Фріз у Facebook.