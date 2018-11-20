У центрі Кабула пролунав вибух, 40 загиблих (відео)

У вівторок, 20 листопада, в центрі Кабула (Афганістан) прогримів вибух. Він стався в залі для урочистостей.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Афганістану,

Загинули щонайменше 40 осіб, ще близько 60 отримали поранення. Їх госпіталізують.

Найімовірніше, вибух скоїв терорист-смертник.

Інцидент стався в момент святкування дня народження пророка Мухаммеда.