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Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

У центрі Кабула пролунав вибух, 40 загиблих (відео)

20 листопада, 2018 - 17:02
Фото Reuters / ілюстративне

У вівторок, 20 листопада, в центрі Кабула (Афганістан) прогримів вибух. Він стався в залі для урочистостей.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Афганістану,

Загинули щонайменше 40 осіб, ще близько 60 отримали поранення. Їх госпіталізують.

Найімовірніше, вибух скоїв терорист-смертник.

Інцидент стався в момент святкування дня народження пророка Мухаммеда.

Джерело: День

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