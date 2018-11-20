У Сенаті США виступили проти очолення Інтерполу росіянином

Чотири сенатори США виступили зі зверненням до президента Дональда Трампа і генеральної асамблеї Інтерполу перешкодити російському генерал-майору Олександру Прокопчуку зайняти пост президента Міжнародної організації кримінальної поліції. Відповідна заява була оприлюднена на офіційному сайті глави Гельсінської комісії сенатора Роджера Вікера.

"Обрання генерал-майора Олександра Прокопчука новим директором Інтерполу схоже на те, коли лисицю призначають відповідальною за курник", - йдеться у повідомленні.

Сенатори зазначають, що Росія регулярно зловживає членством в Інтерполі з метою зведення рахунків та переслідування політичних опонентів, дисидентів і журналістів.

"Олександр Прокопчук був особисто втягнутий в цю стратегію залякування, яка зрештою спрямована на послаблення демократичних інститутів і посилення авторитарного режиму Путіна", – наголошують у заяві.

Якщо Прокопчука оберуть президентом Інтерполу, то він продовжить "інституалізоване зловживання" червоними циркулярами "Інтерполу і буде блокувати всі зусилля по проведенню істотних реформ", йдеться у зверненні, яке, крім Вікера, підписали представники демократів Джин Шахін і Кріс Кунс, а також республіканець Марко Рубіо.