Вчені США розробили новітній сканер усього тіла

Перший сканер, здатний за кілька секунд отримати тривимірне зображення всього тіла людини зробили вчені з Каліфорнійського університету разом з United Imaging Healthcare

Про це пише Еспресо.

Апарат EXPLORER розробляли 7 років, а сам він поєднує дві технології сканування тіла людини - комп'ютерну (КТ) та позитронно-емісійну (ПЕТ) томографії, однак, за словами розробників, набагато ефективніше обох.

Наприклад, 3D-сканер здатний отримати зображення всього тіла людини за 20-30 секунд, тоді як на проведення ПЕТ потрібно щонайменше 12,5 хвилини. Доза опромінення в EXPLORER при цьому нижча в 40 разів.

Крім отримання тривимірного зображення нутрощів, сканер здатний відстежувати рух помічених препаратів всередині тіла. Розробку представлять 24 листопада на конференції Радіологічного товариства Північної Америки, а в клініки надійде влітку наступного року.