Львівські археологи розповіли про свої знахідки у цьому році

Сьогодні, 20 грудня, львівські археологи підбили підсумки своєї роботи з 2017 рік. Впродовж року вони проводили розкопки на шести об’єктах у Львові – у дворику Чорної кам’яниці, на площі перед ЛНУ ім. Івана Франка, території біля церкви св. Миколая, на території Низького замку, на площі Звенигородській, 3 та на території парку Високий замок.

«Цей рік не був сповнений на сенсаційні знахідки. Проте він став переломним в археологічному дослідженні самого міста. Адже ми працювали одразу на кількох ділянках, які мають важливе значення для історії міста. Зокрема нам чи не вперше вдалося почати розкопки одразу на Високому і Низькому замках», - розповів директор Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України Олег Осаульчук.

Ведучи розкопки на території парку Високий замок археологам вдалося знайти фрагмент цегляної стіни. За їх словами, скоріш за все це частина захаби (в’їзної частини) замку. Адже за параметрами цегли вони визначили, що це мур 14 століття.

Ведучи розкопки в місці ймовірної побудови Низького замку, де містилася резиденція князя Лева, археологам вдалося знайти два фрагменти мурів, які пов’язані із цим замком. Крім того було виявлено решки кераміки 13 століття. Тому наступного року археологи будуть продовжувати там розкопки та надіються на сенсаційні знахідки.

Також цікаву знахідку вдалося знайти під час розкопок біля університету ім. І. Франка. Тут виявили відрізок керамічного водогону 19 століття. У той час у Львові вже використовували дерев’яні та металеві водогони. Керамічним водогоном у Львові користувались лише короткий проміжок часу у 15 столітті відмовившись від нього через ненадійність. Тож дана знахідка стала першим відомим керамічним водогоном 19 століття на території міста. крім того під час розкопок знайшли тютюнові люльки, монети, ґудзики, фрагменти різного посуду 18-19 століття.

А от під час розкопок на території біля церкви св. Миколая археологи виявили понад 60 поховань, які датуються 16-18 століттями. Переважна більшість із поховань була безінвентарні. Лише у трьох похованнях було виявлено матеріал – намистини, хрестик та перстень. Після антропологічних досліджень усі рештки перепоховали на прицерковній території.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора